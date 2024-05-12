İnci Taneleri'nin Nehir'i bakın nereliymiş! İşte Sera Kutlubey'in memleketi İnci Taneleri dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu Sera Kutlubey'in memleketi merak uyandırdı. İşte Sera Kutlubey'in memleketi..

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Son dönemin en popüler dizilerinden olan İnci Taneleri'nde Nehir karakterine hayat veren oyuncu Sera Kutlubey'in hayatı merak ediliyor.

Dizinin son bölümlerinde kadroya dahil olan Sera Kutlubey sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Sera Kutlubey ilk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşadı.

Daha sonra Babam ve Ailesi dizisinde rol alan Sera Kutlubey 2017 yılında İsimsizler dizisinde "Seher" karakterini canlandırdı ve 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde "Cemre Yılmaz" karakterini oynayarak büyük bir üne kavuştu.

Şimdilerde İnci Taneleri ile ekranlara çıkan Sera Kutlubey hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Sera Kutlubey hakkında en çok merak edilenler arasında ise ünlü oyuncunun memleketi yer aldı.

İşte Sera Kutlubey'in memleketi...

Sera Kutlubey, 24 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.