Yağmur Uçar

Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Sera Kutlubey ilk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşadı.

Daha sonra Babam ve Ailesi dizisinde rol alan Sera Kutlubey 2017 yılında İsimsizler dizisinde "Seher" karakterini canlandırdı ve 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde "Cemre Yılmaz" karakterini oynayarak büyük bir üne kavuştu.

Şimdilerde İnci Taneleri ile ekranlara çıkan Sera Kutlubey, eski görüntüsü ile şoke etti.

Bir zamanlar kızıl olan saçları ile büyüleyen Kutlubey, takipçilerinden tam not aldı.

İşte kızıl hali...