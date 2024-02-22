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Aslen Kıbrıslı olan Hazar Ergüçlü, oyunculuk kariyerine Kuzey Güney dizisiyle adım attı.
Ardından Medcezir'de canlandırdığı Eylül karakteriyle çıkış yakalayan Ergüçlü, beğeni toplamaya devam etti.
Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Alev Alev gibi dizilerde rol alan Hazar Ergüçlü, son projesiyle gündemde.
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolü paylaştığı İnci Taneleri dizisinde pavyon sanatçısı Dilber'i canlandırıyor.
Makyajsız Dilber
Dizide ağır makyajlar ile kamera karşısına geçen Hazar Ergüçlü, doğal haliyle merak konusu oldu.
Makyajsız görünmekten çekinmeyen Ergüçlü, yine beğeni topladı.
İnci Taneleri'nin Dilber'ini sıfır makyaj gören takipçileri, övgülerini esirgemedi.
İşte Hazar Ergüçlü'nün doğal hali...