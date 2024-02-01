İnci Taneleri'nin Zerre'si Orkuncan İzan kimdir, hangi dizilerde oynadı? İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Zerre karakteriyle gündemde olan oyuncu hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Zerre'yi, ünlü oyuncu Orkuncan İzan canlandırıyor. Peki, İnci Taneleri'nin Zerre'si kimdir? İşte Orkuncan İzan'ın biyografisi...

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Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan İnci Taneleri dizisi, oyuncu kadrosuyla araştırma konusu oluyor.

Dizide Azem, Dilber, Cihan gibi karakterlerin yanı sıra Zerre de izleyicilerin beğenisini topluyor.

Dilber'in patronu olan Zerre kimdir, kim canlandırıyor merak ediliyor.

Karaktere, ünlü oyuncu Orkuncan İzan hayat veriyor.

Peki, İnci Taneleri'nin Zerre'si Orkuncan İzan kim, kaç yaşında, nereli? Orkuncan İzan hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detaylar...

Orkuncan İzan kimdir

Orkuncan İzan 19 Mayıs 1992 tarihinde Ankara'da doğdu.

Eğitim hayatının tamamını Ankara'da geçiren İzan, 2011 yılında Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk hayatına başladı.

2013’yılında Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nü bırakıp Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde okumaya başladı.

2019'daki mezuniyetinin ardından İstanbul'a yerleşen İzan, Kadıköy Boa Sahne'de "Misket" isimli tiyatro oyununda oynamaya başladı.

"Yargı", "Hekimoğlu" ve "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizilerinde konuk oyunculuk yaptıktan sonra "Güzel Günler" dizisinin ana kadrosuna dahil oldu.

2024 yılında yayımlanmaya başlayan İnci Taneleri dizisinde Zerre karakterini canlandırıyor.