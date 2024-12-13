İnek Şaban'ın Arap Nuri'si bakın ne yapıyor...

Yağmur Dinç

İnek Şaban (1978), Türk sinemasının klasikleşmiş komedi filmlerinden biridir.

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, başrolünde ise Kemal Sunal'ın yer aldığı bu film, Türk halkının severek izlediği ve hala popülerliğini koruyan bir yapımdır.

İnek Şaban, Kemal Sunal’ın canlandırdığı "İnek Şaban" karakteri ile özdeşleşmiş ve Türk komedisine damgasını vurmuştur.

Filmin unutulmaz karakterlerinden biri de Arap Nuri'dir.

Oyuncu Yavuz Karakaş tarafından canlandırılan karakterin son hali de merak edilmektedir.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Karakaş, sık sık meslektaşlarıyla bir araya geliyor.

İşte İnek Şaban'ın Arap Nuri'sinin son hali...