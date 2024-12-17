Instagram DM planlama | Instagram mesajları nasıl planlanır?

Yağmur Dinç

Sosyal medya platformu Instagram, yeni bir özellikle dikkatleri üzerine çekti.

Kullanıcılar artık Direkt Mesaj (DM) özelliğini planlı olarak kullanabilecek.

Bu özellike sayesinde çzel günlerde sevdiklerine sürpriz yapmak veya iş görüşmeleri için önemli mesajlarını unutmamak için DM'ler önceden planlanabilecek.

Ayrıca farklı zaman dilimlerinde yaşayan kişilere mesaj gönderirken, onların uygun olduğu saatler seçilerek daha iyi etkileşim kurulabilecek.

Peki, Instagram'da DM nasıl planlanır? Instagram mesaj planlama nasıl yapılır? İşte adım adım anlattık.

INSTAGRAM MESAJ PLANLAMA:

1- Göndermek istediğiniz mesajı yazın ve gönder düğmesine uzun basın.

2- Karşınıza çıkan ekrandan, mesajın gönderileceği tarihi ve saati belirleyin.

3- En altta yer alan "Planla" butonuna basarak mesajınızı planlayın. Şu an için planlama süresi 29 gün ile sınırlı.