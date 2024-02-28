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İnzivası bitti! Ozan Güven bakın hangi diziyle dönüyor...

İnzivası bitti! Ozan Güven bakın hangi diziyle dönüyor... 3 yıldır herhangi bir projede yer almayan oyuncu Ozan Güven, yeni dizisi ile dikkat çekti.