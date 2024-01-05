İrem Helvacıoğlu galaya yeni sevgilisi ile katıldı! Mutluluktan ışıl ışıl… Başarılı oyuncu İrem Helavcıoğlu geçtiğimiz günlerde yapılan “Mutluyuz” filminin galasına sevgilisi ile katıldı. Bakın güzel oyuncunun yeni sevgilisi kimmiş…

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Güneşin Kızları, Sen Anlat Karadeniz, Annenin Sırrıdır Çocuk gibi başarılı birçok dizilerde rol alan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Bir dargın bir barışık devam eden son ilişkisini noktalayan güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.

Güzel oyuncu gölünü kaptırdığı işletmeci Ural Kaspar ile mutlu bir beraberlik sürüyor.

Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde vizyona giren İbrahim Büyükak’ın hem yazıp yönettiği hem de başrol oyunculuğunu üstlendiği “Mutluyuz” filinin galasına sevgilisi ile el ele katıldı.

Güzel oyuncunun işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile uyumu gözlerden kaçmadı.

İşte mutlulukları gözlerinden okunan güzel çift…