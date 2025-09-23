İsmail Küçükkaya izleyicisiyle tv100 ekranlarında buluşacak

Sabah kuşağı denince akla gelen ilk isim yıllardır İsmail Küçükkaya...

Uzun yıllardır televizyon haberciliğinde fark yaratan, ilkeli ve samimi duruşuyla izleyicilerin gönlünde yer edinen İsmail Küçükkaya, yeni adresinde izleyicisiyle buluşmak için geri sayıma geçti.

YENİ ADRESİ tv100

Küçükkaya, artık haberin nabzını TV100 ekranlarında tutacak.

Gündemi belirleyen yorumları, haberin merkezinden aktardıkları, adil ve tarafsız haberciliğiyle Türkiye’nin nabzını tutan "İsmail Küçükkaya ile Yenigün", 13. sezonuyla ekranlara geliyor.

HER SABAH tv100'DE OLACAK

İsmail Küçükkaya ile Yenigün", pazartesiden itibaren hafta içi her sabah 08.00’de tv100’de seyircisinin karşısına çıkacak.