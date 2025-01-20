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Haber Merkezi

Son yıllarda artan kiralık ev fiyatları cep yakıyor.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için zorlayıcı olan bu durum ise bazı ev sahiplerinin umrunda değil.

Öyle ki bu durumun son örneği İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yaşandı.

Eyüpsultan'da 9.000 TL kira istenen bir daire görenlere hayrete düşürdü.

RUTUBET KOKUSUNDAN GEÇİLMEYEN EVE 9 BİN TL KİRA İSTEDİLER

Harabeden bozma evin neredeyse her tarafının rutubetli olduğu görülürken, diğer bölümlerin de kırık dökük görüntüsü dikkat çekti.

Evden görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte 9 bin TL istenen o daire...