İşte Melisa Ilıcalı'nın son hali! "Mini Şeyma" diyenler yanıldı: Stili dikkat çekti...

Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa Ilıcalı büyüdü.

Şimdilerde 12 yaşında olan Melisa Ilıcalı, bebekliğinden beri magazinin dikkatinde olan isimlerdendi.

Annesi ve babası ile sık sık yurt dışında vakit geçiren Melisa, genç kız olmaya doğru gidiyor.

Melisa'nın tarzı ise görenleri şaşırtıyor.

Gotik bir tarza bürünen Melisa Ilıcalı'nın giyim tarzı ve makyaj stili, gündem oldu.

İşte son hali...