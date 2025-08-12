İsviçre'de "bozkurt" yaptı: DJ Mahmut Orhan'a kötü haber...

Dünyaca ünlü Türk DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, İsviçre’nin Zürih kentinde katıldığı bir festivalde sahne aldı.

Konser sırasında sahneden yaptığı bozkurt işareti, salondaki seyirciler tarafından büyük alkış ve tezahüratla karşılandı.

Ancak İsviçre makamları bu jesti, “aşırı sağ sembol” olarak yorumladı.

İsviçre'de yasaya göre bu tarz sembollerin kamuya açık etkinliklerde kullanımı hem sosyal hem hukuki açıdan sorun teşkil ediyor.

Bu sebeple Mahmut Orhan’ın İsviçre’deki diğer tüm konserlerinin iptal edildiği iddia ediliyor.

Orhan'dan ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.