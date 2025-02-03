Yağmur Dinç

İtalya'da iki yaşlı kadının çektiği video olay oldu. Lahmacuna ketçap sıkıp yiyen kadınlar akıllarınca intikam aldı.

İtalyan yemeklerinin Türkiye'de yanlış yenildiğini, bunun için böyle bir şey yaptıklarını söyleyen kadınlar, "Türkiye'de makarnamızı hep yoğurtla yediniz. Pizzamıza ketçap döktünüz. İntikam." diye bağırdı.

"SIRADAKİ MANTI"

Kadınlar videonun sonunda, "Şimdi nasıl hissediyorsunuz. Eğer yemeklerimize dokunursanız sıradaki mantı olur." diyerek tehdit etti.

O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.