Bu akşam gerçekleşen Survivor 2021'in Birleşme Partisi'ne dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo konuk oluyor. Peki, Jason Derulo kimdir, kaç yaşında, nereli?

Acun Ilıcalı'nın suumuyla TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021 Ünlüler-Günlüler yarışmasında bu akşam birleşme partisi yaşanıyor.

Survivor Birleşme Partisi'nde sahne alan dünyaca ünlü yıldız Jason Derulo, Swalla ve Savage Love gibi sevilen şarkılarını seslendirecek.

Survivor 2021 yarışmacılarının uzun zamandır beklediği partide yarışmacılarda sahne alacak.

Peki, Wego Wego, Talk Dirty gibi hitlere imza atan Jason Derulo kimdir? Survivor Birleşme Partisi konuğu Jason Derulo kaç yaşında, nereli? İşte, Jason Derulo'nun hayatı ve şarkıları..

JASON DERULO KİMDİR?

Jason Derulo, 21 Eylül 1989 tarihinde dünyaya gelen Haiti kökenli Amerikalı şarkıcı ve aktördür. Asıl soyadı Desrouleaux olan sanatçı, bunu okunması kolay bir hale getirmek üzere Derulo haline getirmiştir.

5 yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Derulo, 8 yaşında 'Crush on You' adındaki ilk şarkısını bestelemiştir. Gençliğini opera, tiyatro ve bale gibi güzel sanatlarla uğraşarak geçiren başarılı sanatçı, bu sıralarda Florida'daki Fort Lauderdale'de yer alan Dillard Lisesi'ne devam etmiştir.

Daha sonra New York'taki Amerikan Müzik ve Drama Akademisi'nden mezun olan Derulo, 12 yaşına geldiğinde gelecekteki menajeri olacak olan Frank Harris adındaki bir öğretmenle tanışmıştır. Harris, sanatçıya sevdiği bir spor dalı olan basketbol konusunda da yardımcı olmuştur.

Derulo 16 yaşından solo hayatından önceki döneme kadar Diddy, Lil Wayne, Danity Kane, Donnie Klang, Sean Kingston, Cassie ve Lil Mama gibi isimlerin şarkıları için söz yazarlığı üstlenmiştir.

Akademiyi bitirmesinin ardından sanatçı, 2006 yılında 'Showtime at the Apollo' adlı televizyon gösterisinde birincilik ödülü kazanmıştır. Bir süre sonra albüm yapımcısı J.R. Rotem tarafından keşfedildikten sonra Beluga Heights ve Warner Bros. Records adlı şirketlerle anlaşmalar imzalamıştır.

Derulo'nun müzik kariyeri 2007 yılında Birdman'in Bossy şarkısında yaptığı düetle başlamış ve Haziran 2009 yılında ilk solo şarkısı "Whatcha Say" ile geniş bir tanınırlık elde etmiştir. İki milyondan fazla satan eser, ABD'de iki kez platin plaket elde etmiştir. 30 Ağustos 2009 tarihinde 54. sıradan Amerikan müzik listesine giren şarkı, 14 Kasım 2009 tarihinde de bir haftalığına zirveye yükselmiştir. Derulo'nun ikinci teklisi 'In My Head' aynı listeye 63. sıradan girmiştir.

Albümün yayımlanmasından önceki dönemde Derulo, Lady Gaga'nın 2009-2010 dönemindeki The Monster Ball Tour adlı konser turnesinin açılış grupları arasında konserler vermeye başlamıştır.

Derulo'nun üçüncü teklisi olan 'She Fly's Me Away', Hans Zimmer'ın ünlü The Rock filminin şarkıları arasında yer alan 'Hummell Gets the Rockets' adlı eserinden örnekler içermektedir.

JASON DERULO ŞARKILARI