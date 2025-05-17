Kaçırmayın! 17 Mayıs 2025 Cumartesi TV Yayın Akışları...

Ekranlar, cumartesi günleri oldukça renkli...
Türk televizyonlarında günlük olarak yayınlanan akışlar, izleyicilerin merak konusu oluyor.
TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.
Bu cumartesi kanallarda neler var neler yok belli oldu.
İşte 17 Mayıs 2025 ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...
ATV yayın akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:00 Kuruluş Osman
16:00 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
Kanal D
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
23:30 Arka Sokaklar
Star TV
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Nalan
14:30 Sahipsizler
16:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Vizontele Tuuba
NOW TV
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Leyla: Hayat..Aşk...Adalet...
16:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zaferin Rengi
TRT 1
09.05 Yedi Numara
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.30 Bir Zamanlar İstanbul
14.40 Teşkilat
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
Show TV
08:00 Siyah Kalp
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Japon İşi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kirli Oyun
TV8
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları
16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As
20:00 Survivor 2025