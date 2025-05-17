Kaçırmayın! 17 Mayıs 2025 Cumartesi TV Yayın Akışları...
Haber Merkezi

Ekranlar, cumartesi günleri oldukça renkli...

Türk televizyonlarında günlük olarak yayınlanan akışlar, izleyicilerin merak konusu oluyor.

TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.

Bu cumartesi kanallarda neler var neler yok belli oldu.

İşte 17 Mayıs 2025 ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...

ATV yayın akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:00 Kuruluş Osman

16:00 Bir Gece Masalı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

Kanal D

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

23:30 Arka Sokaklar

Star TV

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Nalan

14:30 Sahipsizler

16:30 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Vizontele Tuuba

NOW TV

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Leyla: Hayat..Aşk...Adalet...

16:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Zaferin Rengi

TRT 1

09.05 Yedi Numara

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.30 Bir Zamanlar İstanbul

14.40 Teşkilat

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

Show TV

08:00 Siyah Kalp

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Japon İşi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kirli Oyun

TV8

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları

16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As

20:00 Survivor 2025

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Yağmur Uçar
Editor