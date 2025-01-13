Kaleci Altay Bayındır'ın memleketi şoke etti! Bakın, aslen nereli...

Yağmur Dinç

İlk maçına Çaykur Rizespor'da çıkan Altay Bayındır, futbol kariyerinde birçok dönüm noktası yaşadı.

Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel'in yerine gelen Bayındır, ciddi bir performans ve başarı sergiledi.

Aynı zamanda Milli Takım kariyerini de yürüten Altay Bayındır; 1 Eylül 2023'te Premiere League ekiplerinden Manchester United FC'ye transfer edildi.

Şimdilerde ise Altay Bayındır penaltı kurtarışlarının ardından Manchester United'ın yeni kahramanı oldu.

Türk kaleci, dünyanın konuştuğu isimler arasında yer alırken, hakkındaki detaylar da merak edildi.

Özellikle aslen nereli olduğu akıllarda soru işareti bıraktı. İşte Kaleci Altay Bayındır'ın memleketi...

ASLEN BURSALI

14 Nisan 1998 Bursa Osmangazi’de doğan Altay Bayındır, kariyerine, 9 yaşında Bursaspor altyapısında başlamıştır.

Altyapı yolculuğuna, Arabayatağıspor ve Bursa Yolspor ile devam eden Altay, kaleci eldivenleri ile ilk kez 8 yaşında tanışmıştır.