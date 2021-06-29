Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı nefes kesti: 'Bu hikayedeki en masum kişi sensin!'

Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı nefes kesti: 'Bu hikayedeki en masum kişi sensin!'

Dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen 2. bölümünden ilk tanıtım yayımlandı. İşte Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası, 28 Haziran Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer almaya başaran Kalp Yarası dizisinin merakla beklenen 2. bölümünden ilk fragman da geldi.

Yayımlanan fragmana, kendisini aldatan Hande'den düğün günü intikam alan Ferit'in "Bu hikayedeki en masum kişi sensin!" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 2. Bölüm Fragman İZLE

KALP YARASI İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.