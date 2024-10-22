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Kalpazan dizisi 2. bölüm 1. fragmanı: Sen doğuştan kalpazanmışsın!

Kalpazan dizisi 2. bölüm 1. fragmanı: Sen doğuştan kalpazanmışsın! İlk bölümü ilgiyle izlenen Kalpazan dizisi, pazartesi akşamına damga vurdu. Kalpazan'ın 2. bölüm 1. fragmanı ise izleyicilerin heyecanını daha da arttırdı.