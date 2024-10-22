Kalpazan dizisi 2. bölüm 1. fragmanı: Sen doğuştan kalpazanmışsın!

Haber Merkezi
Show TV ekranlarının yeni dizisi Kalpazan ekrana gelen ilk bölümünün ardından, adından söz ettirmeyi başardı.
Oyuncu kadrosu, ilgi çekici hikayesi ile ekranlarda yayın hayatına başlayan dizinin oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Yeni dizinin ilk bölümünde Adem'in yolu üçkağıtçılık ve dolandırıcılıkla ün salmış, uzak durduğu kardeşi Kartal ile yolları tekrar kesişmişti.
Kalpazan'ın 1. Bölümünde yaşananlar geride kalırken, gözler yeni bölümde yaşanacaklara çevrildi.
Peki, Kalpazan yeni bölümde neler olacak? İşte, Kalpazan 2. bölüm 1. fragmanı!