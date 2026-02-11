Kanbolat Görkem Arslan kimdir, öldü mü? Poyraz Karayel'in Sefer'i... Hayatını kaybettiği haberiyle sevenlerini üzen oyuncu Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü merak edildi. İşte, ünlü oyuncuya dair bilgiler...

Göster Hızlı Özet Kanbolat Görkem Arslan (45), Beyoğlu’ndaki evinde rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Ünlü oyuncu, başta "Poyraz Karayel" olmak üzere birçok dizi ve filmde rol almıştı.

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan (45), gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlanmasının ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. "Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel" (Sefer), "Bir Deli Rüzgar" gibi yapımlarla tanınan Arslan, son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinde rol alıyordu. Peki; Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Neden öldü? İşte detaylar... KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR Kanbolat Görkem Arslan, 4 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Arslan, kariyerine tiyatro sahnesinde başladı. Görkem Arslan, ilk ekran önü tecrübesini Çemberimde Gül Oya dizisi ile başladı. 1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, '"Daire", "Yurt", "Teslimiyet" gibi sinema filmlerinin yanı sıra "Çemberimde Gül Oya", "Yer Gök Aşk", "Ezel", "Poyraz Karayel", "Hayat Bazen Tatlıdır" gibi dizilerde yer almıştır. Görkem Arslan asıl çıkışını Poyaz Karayel dizisinde rol aldığı Sefer karakteriyle yaşadı. Son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde rol aldı. ÖLÜM NEDENİ Kanbolat Görkem Arslan'ın 11 Şubat 2026 tarihinde hayatını kaybettiği açıklandı. Gece saatlerinde fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ölüm nedenine ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.

