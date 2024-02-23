Kara Ağaç Destanı nedir? Kara Ağaç Destanı dizisi ve oyuncuları TRT 1 'in yeni dizisi 'Kara Ağaç Destanı' Cuma günü 20:00 'da TRT 1 ekranlarında. Kara Ağaç Destanı nedir, neyi anlatıyor ve oyuncuları kimlerdir haberimizde...

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Yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren'in oturduğu, yapımcılığını Hasan Kurul'un üstlendiği Kara Ağaç Destanı dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl ve Olgun Şimşek'in yer aldığı Kara Ağaç Destanı, Kapadokya'da çekiliyor.

İzleyiciler, "Kara Ağaç Destanı nedir, neyi anlatıyor", "Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor", "Kara Ağaç Destanı oyuncuları kimler" gibi başlıklara yanıt arıyor.

Dizinin dikkat çekici sloganı "Firavun’un evinde Musa var artık…" izleyicilere gizem dolu bir atmosferin sinyallerini veriyor.

İşte Kara Ağaç Destanı hakkında merak edilenler...

Kara Ağaç Destanı nedir

TRT 1 ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak olan "Kara Ağaç Destanı", 1970'li yıllarda Anadolu'da yaşanan bir ailenin mücadelesini ve sevdasını konu alan bir dizidir.

Kara Ağaç Destanı dizi konusu

Kara Ağaç Destanı dizisinde ağalık sistemi üzerinden güç, feodalite, sınıf çatışmaları ve aşk hikayesi anlatılacak.

“Kara Ağaç Destanı”nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor

Dizinin çekimleri, Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi Soğanlı Vadisi'nde ve Nevşehir Ürgüp'te gerçekleştiriliyor.

Kara Ağaç Destanı oyuncuları

Olgun Şimşek (Celal Ağa)

Emre Kıvılcım (Ömer)

Hakan Boyav (Latif)

Özlem Conker (Asiye)

Merih Öztürk (Gülnaz)

Meltem Akçöl (Sultan)

Kenan Ciniviz (Feyzo)

Deniz Altan (Sevim)

Ayten Uncuoğlu (Paşa Kadın)

Oğulcan Arman Uslu (Merdo)

Kara Ağaç Destanı 1.Bölüm özeti:

Nerede bir güzellik varsa orada kavga vardır' misali Kara Ağaç'ın kavgası da Harran'dan gelen genç bir adamla başlar.

Harranlı Celal, bir avuç toprak için yakıp yıkmaktan, cana kıymaktan çekinmez.Diğer ağaları saf dışı bırakarak, maraba olarak geldiği Kara Ağaç'ta geniş topraklara sahip, kudretli bir ağa olur.

Celal Ağa'nın zulmüne uğrayanlardan biri de Kara Ağaç'a su getirmek için gece gündüz çalışan Osman Ağa'dır. Osman Ağa'nın karısı Raziye ve Celal Ağa'nın karısı Asiye Hatun hamiledir ve ikisinin de aynı anda doğumu başlar.

Kara Ağaç'ın geleceği dünyaya aynı anda gelen iki bebek 'Ömer' ve 'Sultan' ile dönüşü olmayan bir şekilde değişir.

Yıllar geçer, Ömer herkes tarafından sevilen, Kara Ağaç'ı daha mamur hale getirmek için canla başla uğraşan bir genç olur. Yörede çökmesi uğursuzluk sayılan deve, yaklaşan fırtınanın habercisi gibidir.

Sultan ise yıllar sonra Kara Ağaç'ın sonunu getirecek bir haberle geri gelir. Böylelikle Ömer ile Sultan'ın kaderleri yeniden kesişir.