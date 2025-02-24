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Sosyal medyada "Nalet Bebe" olarak bilinen Ömer Başdoğan, son olarak karşımıza "Kara Kenan" dizisiyle çıkmıştı.

Kısa sürede Exxen platformunun en sevilen yapımlarından biri haline gelen Kara Kenan'da bu kez, gündemdeki konulardan biri olan 'usulsüz çakar kullanımı' ele alındı.

KARA KENAN'DA DİKKAT ÇEKEN 'ÇAKAR' SAHNESİ

Dizinin bahse konu olan sahnesinde Kara Kenan'ın adamının çakar kullanmaları yönünde bir öneride bulunarak arabaya taktırdığı görüldü.

O esnada Kara Kenan ise arabaya çakar taktıran adamına tepki gösterdi.

"DEVLET MİYİZ BİZ? BİZİ İNSANLARDAN ÜSTÜN KILAN BİR ŞEY Mİ VAR"

Kara Kenan, "Devlet miyiz biz? Vali miyiz biz? Kaymakam oldum benim haberim mi yok? Çakarları çakıp vatandaşa pat pat mı yapacağız? Bizi insanlardan üstün kılan bir şey var da ben mi bilmiyorum?" diyerek usulsüz çakar kullanımına tepki gösterdi.

İşte o sahne...