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    • Kara Tahta'nın Atlas'ı Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında? İşte Furkan Andıç'ın oynadığı diziler

    Kara Tahta'nın Atlas'ı Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında? İşte Furkan Andıç'ın oynadığı diziler

    Kara Tahta dizisinde Atlas Öğretmen karakterine hayat veren Furkan Andıç'ın hayatı araştırma konusu oldu. Peki Kara Tahta'nın Atlas'ı Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında? İşte Furkan Andıç'ın biyografisi
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 18:33
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    Kara Tahta'nın Atlas'ı Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında? İşte Furkan Andıç'ın oynadığı diziler

    Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu, senaryosunu Erkan Birgören'in kaleme aldığı TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta, 30 Mart Çarşamba akşamı itibarıyla ekran macerasına başlıyor.

    Başrollerinde Medcezir ve Vatanım Sensin dizileriyle tanıdığımız Miray Daner ile Furkan Andıç'ın yer aldığı ÜS Yapım imzalı Kara Tahta dizisi, sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

    Yarım kalan bir aşk hikayesini ele alan ara Tahta dizisinin başrollerinde Miray Daner ve Furkan Andıç yer alıyor.

    Yakışıklı oyuncu Furkan Andıç, yıllar önce aşık olduğu, ölüme itildiği memlekete matematik öğretmeni olarak dönen Atlas karakterine hayat veriyor.

    Andıç, daha önce Umutsuz Ev Kadınları, Kaçak Gelinler ve Çatı Katı Aşk gibi dizilerde boy gösterdi.

    Peki Kara Tahta'nın Atlas'ı Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte Furkan Andıç'ın biyografisi...

    KARA TAHTA DİZİSİ ATLAS KARAKTERİ HAKKINDA

    Doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği memlekete öğretmen olarak döndü. Peki bundan sonra her şey değişecek mi?

    Kara Tahta nın Atlas ı Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında? İşte Furkan Andıç ın oynadığı diziler #1

    FURKAN ANDIÇ KİMDİR

    4 Nisan 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Andıç, ilkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu.

    2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya giden Furkan Andıç, Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı.

    Eğitiminin ikinci yılında ekonomi bölümüne başlayan Furkan Andıç, eğitim sistemindeki denklik koşulu yüzünden İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.

    Bir süre Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan Andıç, daha sonra Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı.

    2011 yılında yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Levent karakterine hayat veren ünlü oyuncu, 2014 yılında yayınlanan Kaçak Gelinler dizisinde Selim İnan karakterini canlandırmıştı.

    2015 yılında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Gökhan karakterini canlandıran genç oyuncu, 2016 yılında yayınlanan Tatlı İntikam dizisinde Sinan karakterini canlandırdı.

    Daha sonra 2017 yılında Meryem dizisinde Savaş karakterini canlandıren oyuncu, Çatı Katı Aşk dizisinde Ateş karakterine hayat verdi.

    FURKAN ANDIÇ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

    • 2021 – Kara Tahta (Atlas) (TV Dizisi)
    • 2020 – Çatı Katı Aşk (Ateş) (TV Dizisi)
    • 2019 – Her Yerde Sen (Demir) (TV Dizisi)
    • 2019 – Kardeş Çocukları (Volkan) (TV Dizisi)
    • 2017 – Damat Takımı (Sinema Filmi)
    • 2017 – Meryem (Savaş) (TV Dizisi)
    • 2016 – Tatlı İntikam (Tankut) (Sinan) (TV Dizisi)
    • 2015 – Kırgın Çiçekler (Gökhan) (TV Dizisi)
    • 2014 – Kaçak Gelinler (Selim) (TV Dizisi)
    • 2013 – Yağmurdan Kaçarken (TV Dizisi)
    • 2013 – Aşk Ekmek Hayaller (Altan) (TV Dizisi)
    • 2012 – Umutsuz Ev Kadınları (Levent) (TV Dizisi)
    • 2011 – Kolej Günlüğü (Mert) (TV Dizisi)

    Kara Tahta nın Atlas ı Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında? İşte Furkan Andıç ın oynadığı diziler #2

    Kara Tahta nın Atlas ı Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında? İşte Furkan Andıç ın oynadığı diziler #3


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