Kardeşlerim'de beklenmedik ayrılık! Asiye ölüm döşeğinde... Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un ayrılık iddiaları seyircilerin merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim Asiye ölecek mi? Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

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Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisi, hüzünlü hikayesiyle izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Anne ve babasını kaybeden kardeşlerin hayata tutunma mücadelelerini ve başlarından geçen olayları konu edinen dizi, tanıtımıyla dikkat çekti.

Yayınlanan tanıtımında Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayat verdiği Asiye karakterinin sağlık durumunun kötüye gittiği görüldü.

Asiye'nin sağlık durumu, merak konusu oldu.

Peki, Kardeşlerim Asiye ölecek mi? Diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

Asiye'nin akıbeti

Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayat verdiği Asiye karakteri, dizinin 117. bölümünde hastanede yoğun bakımda görülüyor.

Bir anda kalbinin durduğu sahne ekrana geliyor ve arkadan ise ''Asiye ne olur dayan!'' sözleri yankılanıyor.

Ancak Asiye'nin dizideki akıbeti cumartesi akşamı bölümün ekrana gelmesi ile netlik kazanacak.