Keloğlan'ın biricik Fatma'sı bakın hangi ünlü çıktı

Yağmur Dinç

Sırrı Gültekin'in yönettiği, yapımcılığını Hamit Gürsoy'ün üstlendiği ve senaryosunu Turgut Özakman'ın yazdığı "Keloğlan Aramızda" filmi, 1971 yılında vizyona girdi.

Rüştü Asyalı'nın Keloğlan'ı canlandırdığı film, Türk sinemasının unutulmazları arasında yerini aldı.

Annesiyle birlikte İstanbul'a dayısının yanına gelen Keloğlan'ın (Rüştü Asyalı) İstanbul'daki maceralarının anlatıldığı bir komedi filmi olan Keloğlan Aramızda'ya "Fatma" karakteri de damga vurdu.

Keloğlan'ın Fatma'sını canlandıran oyuncunun kim olduğunu duyanlar ise şaşıp kaldı.

BAKIN KİM ÇIKTI

Keloğlan Aramızda filminde Rüştü Asyalı ile kamera karşısına geçen Fatma Karanfil, filmde yine kendi adıyla rol almıştı.

Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın ve Aşk Yeniden gibi yapımlarla akıllarda yer edinen Fatma Karanfil'in gençlik halini görenler tanımakta zorlandı.

En son 2019 yılında Kimse Bilmez dizisinde kamera karşısına geçeFatma Karanfil, geçtiğimiz Haziran ayında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.