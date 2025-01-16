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Aziz Nesin’in eserinden uyarlanarak oluşturulan ‘Zübük’ filmi, ilk olarak izleyicilerle 1980’li yıllarda sinema filmi olarak buluşmuştu.

Yönetmenliğini usta isim Kartal Tibet’in üstlendiği filmde önemli başrol karakterlerini canlandıran isimler ise; Kemal Sunal, Nevra Serezli, Bülent Kayabaş, Kadir Savun ve Ali Şen idi.

‘Zübük’ filmi, 45 yıl sonra Ezel Akay’ın yeniden uyarlamasıyla ikinci kez yine aynı isimle sinemaya uyarlanacak.

ALİ SUNAL BAŞROLDE

Ünlü yönetmen Ezel Akay’ın Ali Sunal’ın hazırladığı Ali ile Aramızda programında yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü.

Ezel Akay, Zübük filminin yeniden çekilmesi için Ali Sunal ile çalışma yaptıklarını duyurdu. Filmde İbrahim Zübükzade karakterini Ali Sunal canlandıracak.

Yıllar önce yine Ali Sunal’a Zübük karakteri için teklif gittiği ancak ünlü oyuncunun bunu kabul etmediği bildirilmişti.