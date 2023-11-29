Kenan İmirzalıoğlu'na benzediği iddia edilen baklavacı sosyal medyayı ikiye böldü Kenan İmirzalıoğlu'na benzediği iddia edilen baklava ustası sosyal medyada gündem oldu.

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Sosyal medyada paylaşılan bir video günün en çok konuşulanlarından biri oldu. Baklava ustası bir vatandaş, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na benzetildi.

Kenan İmirzalıoğlu'na benzediği iddia edilen baklavacı sosyal medyada gündeme oturdu.

Bir sosyal medya platformunda paylaşılan videodaki baklava ustasının Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilmesi sosyal medyayı ikiye böldü.

İşte o baklava ustası

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na benzediği iddia edien baklava ustasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Sosyal medyayı karıştıran olayda baklava ustasının Kenan İmirzalıoğlu'na benzemediğini iddia edenler bir hayli fazlaydı.

Binlerce sosyal medya kullanıcısı baklava ustasının Kenan İmirzalıoğlu'na benzemediğini ifade eden yorumlar yaptı.