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Kendi Düşen Ağlamaz'ın Börülce Serap'ı aynada süzüldü! "Her halinle" Abone Olun

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Börülce Serap'ı aynada süzüldü! "Her halinle" Oyuncu Hivda Zizan Alp, sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor. Güzelliği ile dikkat çeken Hivda, takipçilerinden beğeni topluyor.

ensonhaber.com TRT1'in sevilen yaz dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, perşembe akşamlarına damga vuruyor. Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Berat Yenilmez gibi isimleri bir araya getiriyor. Kendi Düşen Ağlamaz'ın sevilen bir karakteri de Serap oldu. Alize'nin "börülcem" dediği görümcesi Serap'a oyuncu Hivda Zizan Alp hayat veriyor. Pozları beğenildi Hivda Zizan Alp, adını ilk olarak Kaçak dizisiyle duyurdu ardından Fi ile çıkış yakaladı. Sefirin Kızı, Sana Söz, Terzi, Camdaki Kız gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu, güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Hivda Zizan Alp, cesur pozlara imza atıyor. Dizideki haliyle gerçek çok farklı olan Hivda'yı görenler, beğenmeden geçemiyor. Son olarak aynada boy gösteren güzel oyuncu, binlerce iltifat aldı.

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