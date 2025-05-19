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AA

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında bir yarışmacı, "Mustafa Kemal Atatürk'e 'Kemal' adını veren matematik öğretmeninin adı hangisidir?" sorusuna “Kemal” yanıtını verdi.

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında sunucu Oktay Kaynarca’nın yönelttiği "Mustafa Kemal Atatürk'e 'Kemal' adını veren matematik öğretmeninin adı hangisidir?" sorusuna doğru yanıtı veremedi.

YANIT SEÇENEKLERİ

Sorunun yanıtlarının seçeneklerinde "Mehmet", "Kemal", "Ali Rıza" ve "Mustafa" şıkları yer alıyordu.

JOKERLERİNİ HARCAMAK İSTEMEDİ

Yarışmacı, öğretmeninin Atatürk’e kendi adını verdiğini söyleyerek, cevabın Ali Rıza olmadığını, Kemal ve Mustafa seçenekleri arasında kaldığını belirterek, “Jokerlerimi de harcamak istemiyorum, emin de olamıyorum. Kemal, son kararım.” dedi.

OKTAY KAYNARCA AÇIKLADI

Yanıtı beklerken, bu soruyu bilemezse çok üzüleceğini belirten yarışmacıya Oktay Kaynarca’nın yanıtı şöyle oldu:

Kamile, şimdi hikaye şöyle. Öğretmeni diyor ki ‘İkimizin de adı Mustafa. Seninki Mustafa Kemal olsun.'

SORUYU BİLEMEDİĞİNE DEĞİL ELENDİĞİNE ÜZÜLDÜ

Yarışmacı doğru cevabın "Mustafa" olduğunu öğrendiğinde “Çok üzüldüm böyle bir soruda elendiğim için. Bir sürü de jokerim vardı. Hiç stres yönetimi yapamadım.” diyerek heyecanlandığını dile getirdi.