Kim Milyoner Olmak İster'de Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu konuşmakta zorlandı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çıkan Filistin sorusu, Kenan İmirzalıoğlu'na duygusal anlar yaşattı. Ciddi bir direnişin olduğunu söyleyen İmirzalıoğlu, Gazze'nin sürekli bombalanan bir hapishaneye döndüğünü söyledi.

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ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor...

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren ve binlerce masumu öldüren İsrail, ateşkes için ise masaya oturmuyor.

İsrail'in Gazze'de yaptığı zulmü her alanda dünyaya duyuran ülkelerden olan Türkiye, bu acıya sessiz kalmıyor.

Bu defa ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, Filistin sorusu soruldu.

İlk baraj sorusunu geçen ve ilerleyen yarışmacı Simay Doğrusoy, 300 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

Filistin sorusu soruldu, yarışmacı çekildi

300 bin TL'lik soruda yarışmacının karşısına, "İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?" sorusu çıktı. Yarışmacı, soruya cevap vermek istemeyerek yarışmadan çekildi.

Doğru cevap olan 'A-1'in açıklanmasının ardından ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, İsrail'e tepkisini dile getirdi.

İsrail'in işgal politikasını anlattı

Kenan İmirzalıoğlu, sözlerinde şu ifadeleri kullandı;

Bu maalesef çok tartışılıyor. Filistinliler topraklarını sattılar diye. İşte gerçek burada. Filistinli Müslümanların 48'e kadar sattığı topraklar Filistin'in toplam yüzölçümünün yüzde 1'i. Bütün yani gayrimüslimlerin de orada çünkü Hristiyan tebaa da vardı. Onların sattıkları topraklarla beraber toplamı yüzde 6'sı satılmış gayrimüslimleri de katarsak.



Filistinli Müslümanların sattıkları sadece yüzde 1. Bazıları yargıda bulunuyor ya toprakları satan insanlara destek mi olunur diye. Öyle bir şey yok. O da başka bir algının ürünü.



Maalesef hani çok bildiğimiz Bella Hadid ile Gigi Hadid kardeşler. Babaları Filistinli. Onun babası kucak açıyor. Yahudi aileler birçok ülkeden kabul almıyor. Onlar bir gemiyle Filistin limanına geliyor. Onlar evlerine iki aileyi alıyorlar. Hadidlerin babasını annesi doğurmak için kendi ailesinin yanına gidiyor. Tekrar döndüklerinde evlerine giremiyorlar.



Kadın diyor ki; evine aldığı, beslediği o aileler tarafından artık devlet yani İsrail o devleti kurmuş silahlı bir şekilde işgal etmişler. Misafir oldukları evi de İsrail etmişler.

"Hükümetler bu konuda kendi politikalarına göre davranıyor"