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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının kullandığı joker şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının kullandığı joker şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacı, cevapların sadece birinde harflerin bulunduğu "Türk alfabesindeki ilk 5 ünsüz harf" sorusunda joker kullandı.