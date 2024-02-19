ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle dikkatleri üzerine topladı.
Programa katılan yarışmacı İrem Molluhasanoğlu, heyecanına yenilenlerden oldu.
İlk soruda başarılı bir şekilde cevap veren yarışmacı, ikinci soru olan baraj sorusunda elenmekten son anda kurtuldu.
Elenmekten son anda kurtuldu
Yarışmacının henüz ikinci soruda karşısına, "Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi say' diyen öğretmene öğrenci hangi cevabı verirse sözlüden yüksek not alacaktır?" sorusu çıktı.
Yarışmacı, kolay soruda heyecanına yenilerek joker kullanmak istedi. Yarışmacı, seyirci jokeri kullandı.
Seyircilerin cevabını görünce şaşırdı
Seyirci jokeri kullanan yarışmacı verilen oyların yüzde 95'inin 'B' şıkkı olduğunu görünce oldukça şaşırdı.
Seyirciler yarışmacıyı adeta ipten aldı. Yarışmacı yarışmadan 30 bin TL alarak yarışmaya veda etti.
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