Kim Milyoner Olmak İster'de yaşlı kadın, izleyenleri şaşırttı

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitlemeyi başardı.

Yarışmaya katılan 74 yaşındaki Habibe Karataş, tüm sorulara tek tek cevap verdi ve izleyenleri adeta şaşkınlığa uğrattı.

TORUNU SAYESİNDE KATILDI

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne konuk olan Habibe Karataş, torunun sayesinde yarışma katıldığını dile getirdi.

"Benim bu programa katılacağım hiç aklıma gelmezdi" diyen Habibe Teyze, "Benim bir tane torunum var. Bana sosyal medya hesabı açtı. 104 bin takipçim var.

'Anneanne senin yaptığın marifetleri oraya koyalım' dedi. Benim hesabım 1-2 hafta içerisinde 20 bine ulaştı. Şimdi de 104 bin takipçim var. Torunumun çok emeği vardır." ifadelerini kullandı.

Programın sunucusu Oktay Kaynarca'nın "Peki ne yapıyorsunuz? Kendinizi mi anlatıyorsunuz orada?" sorusuna yanıt veren Habibe Teyze, "Doğal yemek yapıyorum. Börek, çörek, bulgur, makarna, turşu… Bunların hepsini kendim yapıyorum. Buraya gelirken 3 dönüm börülce suladım." ifadelerini kullandı.

500 BİN TL DEĞERİNDEKİ SORUYA DA DOĞRU YANIT VERDİ

Karataş, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmadan önce 500 bin TL'lik soruya da doğru yanıt verdi.

Habibe Karataş'a "Osmanlılarda Ramazan ayında, özellikle kış aylarında ve genellikle cuma geceleri yapılan hangi adda bir gelenek vardı?" sorusu yöneltildi.

Bu sorunun şıkları ise sırasıyla; "Hurma sohbetleri, Helva Sohbetleri, Lokum sohbetleri, Güllaç Sohbetleri" oldu.

"Helva Sohbetleri" seçeneğini tercih eden Habibe Karataş, soruya doğru yanıt vermiş oldu.

MERAK EDİLEN SORUYU AÇTIRDI

1 Milyon TL değerindeki o soru ise "TDK'ye göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur?" oldu.

Sorunun şıkları arasında ise şunlar yer aldı;

A- İNGİLİZ

B- ALMAN

C- FRANSIZ

D- HİNT

Soruya cevap vermeyen Habibe Karataş, yarışmadan çekilme kararı alarak 500 bin TL değerindeki ödülün sahibi oldu.

Doğru cevap ise "B-ALMAN" olarak açıklandı.