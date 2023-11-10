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Kimi "aynı eltim" dedi, kimi "bizim gelin"! İki yüzlü yılanı gören yorum yağdırdı...

Kimi "aynı eltim" dedi, kimi "bizim gelin"! İki yüzlü yılanı gören yorum yağdırdı... Sosyal medyada paylaşılan videoda, iki başlı yılan görenleri hayrete düşürdü. Gelen yorumlar ise hem güldürdü hem düşündürdü.