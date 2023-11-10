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Hayvaların genetikleri bozulduğunda, "normal" olanın dışına çıkabiliyorlar. Özellikle vücutlarında meydana gelen mutasyonlar, şaşırtıcı oluyor.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çift başlı yılan dikkatleri çekti.
İki yüzü olan yılanın hareketleri, hayrete düşürdü.
Kullanıcılar, birbirinden değişik yorumlar yaptı.
Kıyamet alameti
Nadir görülen bu durum, normalde tek bir embriyo ikiye bölünerek ikizler meydana gelecekken bu aşamada tam bölünememe sonucu belli bir parçanın birleşik kalması gibi durumlarda oluşabiliyor.
Çift başlı canlıların beslenme sorunu yaşadığı için özel bakım gerektiriyor.
Dünya için çift başlı hayvanların doğmaya başlaması "resmen kıyamet alameti" olarak değerlendiriliyor.