Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Cem Murathan'ı bakın nereliymiş! İşte Hakan Kurtaş'ın memleketi.. Ünlü oyuncu Hakan Kurtaş'ın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte genç oyuncunun memleketi..

ensonhaber.com

Netflix'in yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'de Cem Murathan karakterini canlandıran oyuncu Hakan Kurtaş'ın hayatı merak uyandırdı.

35 yaşında olan oyuncu yer aldığı projelerde gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Hakan Kurtaş, 2010-2011 yılları arasında ATV'de yayımlanan Ezel dizisinin final olan 71. bölümünde "Can Uçar" karakterini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Başarılı oyuncu daha sonra Bir Çocuk Sevdim, A.Ş.K., Analar ve Anneler, Filinta, Seddülbahir 32 Saat, Dolunay, 8. Gün, Çarpışma, Kadın, Mucize Doktor ve Baba dizilerinde rol alarak ekranlarda yer aldı.

Oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncunun memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte ünlü oyuncu Hakan Kurtaş'ın memleketi...

Hakan Kurtaş 7 Eylül 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Lise eğitimini Bursa Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Hakan Kurtaş'ın annesi resim öğretmeni, babası ise çocuk doktorudur.