Kimse beklemiyordu! MasterChef’te eleme potasına giren yarışmacılar şaşırttı MasterChef All Star'da dün akşam dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele gerçekleşti. Gecenin sonunda eleme potasına giren yarışmacılar izleyicileri şaşkına çevirdi.

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MasterChef All Star ekibi Azerbaycan’daydı!

İlk olarak kardeş ülkeyi gezen ve yemeklerini deneyen yarışmacılar, ardından yemek yapmak için tezgahlarının başına geçti.

Haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Sıfır atık konseptinde mücadele eden kırmızı takımdan, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Esra oldu.

Esra’nın ilk eleme adayını seçmesinin ardından yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı belli oldu. İşte o isimler…

24 Ağutos MasterChef eleme adayları

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra, ilk eleme adayı olarak Barış'ı seçti. Yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı Eray oldu.