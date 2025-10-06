Kiralık Aşk’ın minik Esra’sı büyüdü! İşte son hali

Bir döneme damgasını vuran Kiralık Aşk dizisinde “Esra” karakteriyle hafızalara kazınan çocuk yıldız Melissa Giz Cengiz, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Minik yaşta başladığı oyunculuk yolculuğuna birçok projeyi sığdıran Cengiz, değişimiyle hayranlarını şaşırttı.

Daha önce Güldüy Güldüy Çocuk ve Beni Böyle Sev gibi yapımlarda da rol alan genç oyuncu, şimdilerde Beykent Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi alıyor.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Melissa Giz Cengiz, günlük hayatından ve çalışmalarından kesitleri sık sık Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

İşte genç yıldızın son hali:

ÇALIKUŞU DİZİSİNDE DE YER ALMIŞTI

Melissa Giz Cengiz, başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in paylaştığı Çalıkuşu dizisinde de rol almıştı.

Fahriye Evcen’in canlandırdığı Feride karakterinin çocukluğuna hayat veren Cengiz, performansıyla dikkat çekmişti.

Bugün artık çocuk oyuncu imajını geride bırakan Melissa Giz Cengiz, oyunculuk alanındaki eğitimine devam ediyor ve gelecekteki projeleriyle yeniden ekranlarda boy göstereceğinin sinyallerini veriyor.