Kısmetse Olur'un Nur'u mini etek giydi, yetmedi bikinili poz verdi! Göğüs dekoltesi olay

Kısmetse Olur yarışması ile adından söz ettiren Nur Erkoç, yıllar içerisinde güzelliğine güzellik kattı. Giyim tarzını değiştiren güzel isim, hayranlarının beğenisini kazandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Akgül'ün sunumu ile seyirci karşısına çıkan Kısmetse Olur, rekor kırdı.

İzlenme rekorları kıran ve herkesi ekran başına toplayan yarışma, evlenmek isteyenleri bir araya getirdi.

7 erkek ve 7 kadın adayın 12 saati geçirdiği evde yaşananlar, ekranlarda uzun süre konuşuldu.

Yarışmadaki bazı isimler unutulurken, bazıları ise damga vurdu. Damga vuran isimler arasında olan Nur Erkoç, Batuhan Cimilli ile evlendi.

İkilinin evliliği kısa sürdü ve dünyaya Aselhan adını verdikleri bir kız çocukları geldi. Aşkları ve evlilikleri biten ikili, kızları için bir araya gelmeye başladı.

Kısmetse Olur'dan sonra ekranlarda gözükmeyen Nur Erkoç, sosyal medyaya yöneldi ve buradan para kazanmayua başladı.

Reklamlar alan ve paylaştığı pozlarla olay olan güzel isim, geçen zaman içerisinde de tarzını yeniledi.

Güzelliğine güzellik katan Erkoç'u gören hayranları yorum ve beğeni yağdırmayı ihmal etmedi.

Nur Erkoç güzelliği

Bikinili ve mini etekli pozlar veren Nur Erkoç, güzelliği ile sosyal medyayı salladı.

Bir çocuk annesi eski gelin adayı, kusursuz fiziğini giydiği kıyafetlerle göstermeye başladı.

Aselhan ile sık sık fotoğraflar atan Nur Erkoç'un hayranları kalp emojileri yağdırmayı ise ihmal etmiyor.

"Bu ne güzellik" diyen Nur Erkoç'un hayranları, zaman zaman ise Kısmetse Olur'a vurgu yapıyor.