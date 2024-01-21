Kitli Sepeti'nin yakışıklı oyuncusunun mesleği şaşkına çeviriyor! İşte, Murat'ın asıl mesleği... Halil İbrahim Ceyhan Kirli Sepeti’nde Murat karakteriyle seyircilerin ilgilisini ve beğenisini toplamaya devam ediyor. Yakışıklı oyuncunun asıl mesleği ise duyanları şaşkına çeviriyor. İşte, yakışıklı oyuncunun asıl mesleği…

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Fox TV ekranlarında seyirciyle buluşan Kirli sepeti beğenilerek izlenmeye devam ediyor. Sevilen dizide her geçen bölüm yaşanan gelişmeler sevenlerini şaşkına çevirmeye devam ediyor.

Dizide Murat karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan adeta izleyicelerin gözdesi.

Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığın yanında asıl mesleği duyanları şaşkına çeviriyor.

Yakışıklı oyuncunun mesleği….

Kirli Sepeti dizisinin yakışıklı oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan aslında bir şarkıcı. Ayrıca, yakışıklı oyuncu, pek çok şarkısınıda piyasaya sürmüştü.

İşte, şarkı yazarı, şarkıcı ve beste yazarı olan Ceyhan'ın piyasaya sürdüğü şarkıları…

- Burası Burası

- Olmaz Olmaz

- Kendini Bana Bırak

- Kaybettim

- Adaletsiz Hasret