Bazı diziler iptal edilmişti: Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm için karar verildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm Türkiye’yi derinden sarsan okul saldırısı sonrası televizyon ekranlarında yas sessizliği hakim oldu.

Birçok dizi yeni bölüm yayınına ara verirken, gözler ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’e çevrildi.

Milyonların merakla beklediği "Yarışma bu akşam yayınlanacak mı?" sorusu yanıt buldu.

YAYIN KARARI VERİLDİ

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programıyla ilgili karar verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, son dakika bir değişiklik olmazsa yarışmanın bu akşam yeni bölümü yerine tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.