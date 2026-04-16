Sami Yusuf'tan Türkiye konseri müjdesi: Tarihleri açıklandı

Dünya müziği geleneğinin usta isimlerinden birisi olarak gösterilen Sami Yusuf, İstanbul ve Ankara'da konser verecek.
Nasimi, Hasbi Rabbi, Madad gibi ilahi ezgileriyle gönüllere dokunan Sami Yusuf, yeniden Türkiye hazırlığında...
Sanatçı, 23 ve 24 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 27 ve 28 Haziran'da ise Ankara'da ATO Congresium sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
Konser, WOVO Entertainment ve Anadolu PSM işbirliğinde gerçekleştirilecek.
Yusuf konserde, sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümü "Ecstasy"de yer alan eserlerden oluşan bir seçkiye yer verecek.
Biletler, 16 Nisan'dan itibaren Biletinial platformunda satışa sunulacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi