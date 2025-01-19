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Haber Merkezi

Zaman zaman gergin geçen kız isteme törenlerine bir yenisi daha eklendi.

Ama bu kez biraz farklı...

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kız isteme töreninde yaşananlar izleyenleri güldürdü.

Ailenin büyüğü olan şahıs isteme töreninde dua etmeye başladı.

DUAYI UZATINCA GÜLDÜREN TEPKİ GELDİ: N'APTIN HADİ GAYRI...

O anlarda şahıs duayı uzatınca eşi olduğu düşünülen kadından, izleyenleri güldüren bir tepki geldi.

Kadın, "N'aptın hadi gayrı" ifadesiyle duayı uzatan şahsı durdurdu.

Ortaya çıkan keyifli anlar böyle görüntülendi.