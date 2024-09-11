Kızıl Gocalar yeni sezona geç başlayacaktı, yönetmeni nedeni açıkladı ! "Senaryo başımıza bela oldu!" Dizilerin yavaş yavaş yeni yayın dönemine başlıyorlarken Kızıl Goncalar’ın neden geç başlayacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yönetmenden gelen sözler ise şaşkınlık yarattı.

Haber Merkezi

Özcan Deniz, Özgül Namal ve Mert Yazıoğlu’nın başrollerinin paylaştığı Kızıl Goncalar geçtiğimiz sezonda yayın hayatına büyük bir sükse ile başlamıştı.

İlk sezonun bitmesinin ardından yeni sezonunun da büyük bir merakla beklenirken sezona diğer dizilerden geç başlayacak olması izleyicileri üzmüştü.

Dizinin yönetmen koltuğunda oturan Faruk Turgut dizinin yayın tarihinin diğer dizilerin aksine eylül sonunda olduğuna dair çarpıcı ifadeler kullandı.

BAŞIMIZA BELA OLDU...

30 Eylül’de ekranlara yeniden merhaba demek için çalışmalara başlanılan Kızıl Goncalar’ın neden geç başlayacağı konusunda ki sorular yönetmen Turgut’a yöneltildi.

Turgut, "Senaryo bitse bile biz Cüneyd ve Levent sahnelerini ayrıca çalışıyoruz. Geç başlamasının nedeni yetiştiremeyecek olmamız" ifadeleri ile dizinin çekimlerinde senaryonun zorlayıcı olduğunu vurgulayarak sezona diğer dizilerden sonra başlanacağını aktardı.