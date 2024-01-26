Kızıl Goncalar 4. bölüm 2. fragman: Meryem ve Zeynep yakalandı, hayalleri suya düştü! FOX TV’nin yeni dizisi Kızıl Goncalar, son bölümüyle reyting rekorları kırmıştı. Diziden yeni fragman geldi. Zeynep ve Meryem’in hayalleri suya düşecek.

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ensonhaber.com

FOX TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kızıl Goncalar, RTÜK'ün verdiği yayın durdurma cezası sonrası 3. bölümüyle ekranlarda yerini aldı.

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz’in yer aldığı dizi, reytinglerde adeta bomba etkisi yaratıyor.

Yönetmenliğini Ömür Atay ve Özgür Sevimli’nin üstlendiği dizi, senaryosunu ise Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran diziden beklenen yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Zeynep'in hayalleri suya düşecek

Levent'in Zeynep'i kurtarma çabası beklenmedik bir engelle karşılaşıyor. Meryem'in kızının geleceği için kurduğu hayaller, Naim'in ve tarikatın karanlık planları tarafından gölgeleniyor.

Meryem, kızı Zeynep'in geleceği için umutlar beslerken, Naim'in ve tarikatın Zeynep üzerindeki hain planlarına dair gerçeği öğreniyor.

Bu gerçekle yüzleşen Meryem, kızını kurtarma adına kararlı bir mücadeleye girişiyor.