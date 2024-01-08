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Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm var mı?

Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm var mı? FOX TV'nin tartışmalara yol açan dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak uyandırmıştı. Dizinin yapımcısı yaptığı açıklama ile merakları giderdi.