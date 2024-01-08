Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm var mı?

Son günlerin gündemden düşmeyen dizisi Kızıl Goncalar'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor.
İlk bölümünün ardından tepki toplayan diziye RTÜK tarafından inceleme başlatılmış ve daha sonra ceza verilmişti.
RTÜK’ün 9 milyon TL idari para cezası ile 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin bugün yeni bölümüyle ekranlarda olup olmayacağı merak uyandırdı.
Peki, Kızıl Goncalar yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
Yapımcısı açıkladı
Kızıl Goncalar dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan dizinin yapımcısı Faruk Turgut yeni bölümün ekranlara gelmeyeceğini duyurdu.
Faruk Turgut X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Bu akşam yayın yok. İdare Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK’ün verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncalar’ın yayınını yapamıyoruz"