Yağmur Dinç

NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde kullanılan bir terim izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Dizi, "Faniler" adlı hayali bir tarikatın üyelerinin seküler bir aileyle karşılaşma sürecini konu alıyor.

Kızıl Goncalar'da zaman zaman dikkat çeken kelime ve tasvirler kullanılıyor.

20 Ocak 2025 akşamı yayınlanan bölümünde geçen 'Vakt-ı Kıyas-ı Nefs' merak edildi.

Kızıl Goncalar'da Uluların şeyhi Aziz efendi 'Vakt-ı Kıyas-ı Nefs' uygun gördü. Peki; bu kelimenin anlamı nedir? Vakt-ı Kıyası Nefs ne demektir? İşte anlamı...

VAKT-I KIYASI NEFS NE DEMEK

Vakt-i kıyası nefs, kişinin kendi nefsini, yani iç dünyasını veya benliğini, belli bir vakitte ya da durumda değerlendirmesi ve ölçmesi anlamına gelir. Bu, kişinin nefsinin bulunduğu durumu fark etmesi, muhasebesini yapması ve manevi olgunluk için adım atmasıyla ilgilidir.

Kişi, kendini gözden geçirerek nefsinin heveslerine mi uyduğunu yoksa Allah'ın rızasına mı uygun yaşadığını değerlendirir.

Nefsini ölçen kişi, hatalarını görüp Allah'a yönelir ve tevbe ederek manevi anlamda yükselmeye çalışır.