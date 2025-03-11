Yağmur Uçar

NOW TV'nin iddialı dizisi Kızıl Goncalar, konusu ve oyuncu kadrosu ile ilk günden beri adından söz ettiriyor.

Tarikatların iç yüzünü gösteren dizi, sık sık gündem oluyor.

Kızıl Goncalar'ın final yapacağına ilişkin iddialar gündeme düşmeye başladı.

Dizinin yeni bölüm tanıtımında Cüneyd'in “Faniler tarikatı bitecek” demesi Levent'in, "Bir devrin sonu" diyalogları dizinin final yapacağını izleyicilere hissettirdi.

Ayrıca Cüneyd'in, "Vakt-ı nihayet" sözleri de dizinin final yapacağına ilişkin görüşleri güçlendirdi.

Henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor.