Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i bakın nereliymiş! İşte Mert Yazıcıoğlu'nun memleketi... Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ünlü oyuncunun memleketi..

ensonhaber.com

NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd Güneş karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun hayatı merak ediliyor.

30 yaşında olan oyuncu Kızıl Goncalar dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettiriyor.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümüne kaydolan Mert Yazıcıoğlu, eğitimi sırasında oyuncu olmaya karar verdi ve işletme bölümünü yarıda bırakarak oyunculuk eğitimleri almaya başladı.

İlk oyunculuk deneyimine 2012-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Kayıp Şehir dizisinde rol alarak başladı.

Mert Yazıcıoğlu oyunculuk kariyerinde Kayıp Şehir, Karagül, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Bir Litre Gözyaşı, Bir Annenin Günahı, Darmaduman ve Kızıl Goncalar dizilerinde rol almıştır.

Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Mert Yazıcıoğlu'nun memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun memleketi...

Mert Yazıcıoğlu 10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.