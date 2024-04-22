Kızıl Goncalar'ın Hasna'sı bakın nereliymiş! İşte Selen Öztürk'ün memleketi... Ünlü oyuncu Selen Öztürk'ün memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ünlü oyuncunun memleketi..

ensonhaber.com

NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Hasna Güneş karakterine hayat veren ünlü oyuncu Selen Öztürk'ün hayatı merak ediliyor.

43 yaşında olan oyuncu Kızıl Goncalar dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettiriyor.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Tiyatro Kedi, Tiyatro Oyun Evi, Oyun Atölyesi gibi tiyatrolarda çalışan Selen Öztürk tiyatro çalışmalarının dışında çeşitli film ve dizilerde rol aldı, seslendirmeler yaptı.

Selen Öztürk ilk dizi oyunculuğu deneyimini 2007 yılında yayınlanan Karayılan dizisinde rol alarak yaşadı.

Selen Öztürk oyunculuk kariyerinde Karayılan, Bir Varmış Bir Yokmuş, Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı, Hatırla Gönül, Muhteşem Yüzyıl, Payitaht Abdülhamid ve Yürek Çıkmazı gibi birçok dizide rol almıştır.

Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Selen Öztürk'ün memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte ünlü oyuncu Selen Öztürk'ün memleketi...

Selen Öztürk 23 Temmuz 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Annesi Kıbrıslı, babası Uşaklı olan Selen Öztürk 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur.