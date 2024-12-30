Kızıl Goncalar'ın muhafazakar Zeynep'i kuralları yıktı geçti! Mini elbisesiyle göz kamaştırdı...

Yağmur Dinç

NOW TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar, pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan gibi isimleri buluşturan Kızıl Goncalar, tarikatların iç yüzü anlatıyor.

Kızıl Goncalar'ın damga vuran karakterlerinden biri de Zeynep oldu.

Meryem ve Naim'in kızı, Mira'nın ikiz kardeşi olan Zeynep'e genç oyuncu Mina Demirtaş hayat veriyor.

İDDİALI KOMBİN

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e konuk olan Demirtaş, cesur sahne kombini ile dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun fiziği ve güzelliği programa damga vurdu.

O pozları ise sosyal medyada binlerce beğeni aldı.