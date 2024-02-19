Kızıl Goncalar'ın Naim Efendi'si bakın kiminle evlenip boşandı! Büyük aşkın hazin sonu... Kızıl Goncalar dizisinde Naim karakterini canlandıran oyuncu Mert Turak'ın aşkta yüzü gülmedi. Turak, 3 yıl evli kaldığı eşiyle anlaşmalı olarak boşandı. O isim bakın kim çıktı...

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Serüvenine FOX ile başlayıp NOW TV ile devam eden Kızıl Goncalar dizisi, adından söz ettiriyor.

İşlediği konu sebebiyle gündemden düşmeyen dizi, her bölümüyle dikkat çekiyor.

Kadrosunda Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar her bir karakteriyle ilgi topluyor.

Beğeni görenlerden biri de "Naim Efendi"yi canlandıran Mert Turak oldu.

Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak'ı merak edenler, hakkında bilgileri araştırıyor.

Asıl çıkışını Mucize filmi ile yakalayan Mert Turak'ın aşk hayatı mercek altına alındı.

Mert Turak'ın eski eşi

Mert Turak, mimar Birgül Kurtçu ile Haziran 2020'de evlenmişti.

Evliliğini sosyal medyada yaptığı "En uzun güne uyandık biz" paylaşımıyla duyuran Turak ve eşinin mutluluğuna gölge düştü.

Turak ve Kurtçu, geçimsizlik nedeniyle ayrılmaya karar verdi.