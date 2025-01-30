Yağmur Dinç

NOW TV'nin tarikatları anlatan dizisi Kızıl Goncalar, oyuncu kadrosuyla da gündem oluyor.

Dizide "Sadi Hüdayi" karakterini canlandıran Erkan Avcı, her bölüm sosyal medyaya damga vuruyor.

Erkan Avcı'nın dizideki tarzı bir yana, gerçek hayatını görenler ise şaşkınlık yaşıyor.

Karizmasıyla beğeni toplayan Avcı, henüz 43 yaşında ve bekar.

Renkli gözleriyle mest eden ünlü oyuncu; Kurtlar Vadisi Pusu başta olmak üzere Zenne, Karadayı, Çukur, Kuruluş Osman gibi dizilerde de rol aldı.

Instagram hesabını aktif kullanan Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı, şimdiki rolünden çok farklı bir profil çiziyor.

İşte bazı pozları...